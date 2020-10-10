Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: İlk belirlemelere göre yaralı sayısı 9

Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada 9 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.