Kayıt
11:57 10 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çekirge: Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat verdi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 243
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0a/1043004490_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_9b07fa53d298a6912c017aa3feabebf7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010101043004520-hurriyet-yazari-cekirge-erdogan-vatanimda-olmek-istiyorum-diyen-jak-kamhi-icin-aninda-talimat-verdi/

    Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Miami'de tedavi gören iş insanı Jak Kamhi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini aktardı. Çekirge, Erdoğan'ın "Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim" dediğini söyledi.

    Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurlarına aktardı.

    'Bir Türkiye çınarının son arzusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın telefonu çaldı" diye başlayan Çekirge, şöyle devam etti:

    "Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:

    ‘Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami’de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye’de ölmek istiyor.’

    Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti. 

    Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdi:

    ‘Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.’

    Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi. 

    Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan ’Türkiye çınarı’, kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.

    Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla Türkiye’ye getirilen bu yaşlı çınar kim miydi?

    Anlatayım...

    Artık 95 yaşındaydı ve uzun zamandır Miami’de tedavi görüyordu.

    Amansız hastalık giderek zorluyordu.

    Sırasının geldiğini anlamıştı...

    Oğlundan rica etti:

    ‘Beni doğup büyüdüğüm topraklara götür. Vatanımda ölmek istiyorum.’

    Yıllar nasıl da su gibi akıp geçmişti...

    Bir Yahudi olarak 1925 yılında İstanbul’da doğmuştu.

    Kendisine ’Türk Yahudi’ diyordu.

    Türklüğüyle, vatanıyla hep gurur duymuştu. 

    İlk gençlik yılları...

    Üniversite ve iş hayatı...

    Meşakkat dolu çalışma yıllarının ardından, Türkiye’nin en büyük sanayicilerinden biri olmuştu. 

    Ama kazandığını millete kültür-sanat olarak geri veren bir sanayiciydi.

    Jak Kamhi... Profilo holdingin kurucusu...

    Ondaki vatan sevgisinin en güzel örneğini Hıncal Uluç yazdı.

    Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yaptığı yıllarda... 

    ABD’deki Rum, Ermeni lobileri bir Türkiye düşmanlığı kampanyası başlatmışlardı. Türkiye yalnızlığa itiliyordu. İşte o günlerde Türk Yahudisi olarak Jak Kamhi, yanına bazı işadamlarını da alarak ABD’deki Yahudi lobilerini ziyaret etmişti. Türkiye karşıtlığı kampanyasına karşı müthiş çalışmalar yapmış ve olumlu sonuçlar da almıştı.  

    Uzun yıllar Türk sanayisinin lokomotifi olmuştu.

    Evet, önceki gün bir Türkiye çınarını daha kaybettik.

    Cefi Kamhi: 600 yıldır bu topraklardayız

    Korkmaz Karaca’yı arayan Jak Kamhi’nin oğlu Cefi’ydi.

    Dostum Cefi de babası gibi yüreği temiz bir Türkiye sevdalısıdır.

    Dün bir ’başsağlığı’ telefonu açtım.

    Aynen şöyle dedi:

    ‘Fatih, babam son arzusu olarak vatan topraklarına gelmek istedi. Tabii 600 yıldır bu topraklarda yaşayan bir aile olarak bu vatan sevgimiz, Türkiye sevdamız hiç bitmez...’

    'Gurur duyduk'

    İnsanın son arzusu olarak vatan topraklarında ölmek istemesi nasıl bir duygu yoğunluğudur...

    Nitekim önceki gün Cefi, Korkmaz Karaca’yı arayıp aynen şöyle diyor:

    ‘Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Hem ailemizi ihya eden kelimeler sarf etti, hem de bizi çok onurlandırdı. Hayatını bu devlete, millete vakfeden babamız için çok teşekkür ediyorum.’

    Ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Jak Kamhi’nin bu arzusunu yerine getirmek için devreye girmesi, Türkiye’nin İsrail hükümetiyle olan meselesini ’Yahudi düşmanlığı’ gibi göstermek isteyenlere karşı ne kadar anlamlı bir mesajdır...

    Hem de kalpten bir mesaj...

    Hayat hikâyesi bir insanlık dersi olan Jak Kamhi gibi bir Türkiye sevdalısını rahmetle anıyorum..."

    Etiketler:
    Jak Kamhi, Profilo, Türkiye, ABD, Miami, Mevlüt Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Çekirge
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Göstericiler, yeni istihdam yasasının işletmeleri desteklediğini ancak işçilere ve çevreye zarar vereceğini savunuyor
    Endonezya'da yeni istihdam paketi karşıtı gösteriler sürüyor: Yüzlerce gözaltı
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet