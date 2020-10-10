MSB: Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/e7PIgqVsde — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020

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