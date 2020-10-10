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    Soylu: 2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacak

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010101043005267-soylu-2021-yili-icerisinde-tum-istanbullularin-katilacagi-bir-afet-tatbikati-yapilacak/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıda konuşan Soylu, 2021 yılının afet seferberlik yılı ilan edileceğini duyurarak "2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacağı, toplanma alanları ve tahliye üzerine tatbikat gerçekleştireceği, zannediyorum bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. İnşallah hazır olacağız çünkü burada da bunu söyledik. 2021 yılında da tüm tatbikat ama 2020 yılın Ekim ayının sonuna doğru da İstanbulumuzun bir ilçesinde sadece toplanma yerlerine yönelik toplanma yerlerinin arkadaşlarımız tarafından, tüm kamu kurum ve kuruluşlar tarafından, muhtarlar tarafından, orada bulunulması ve aynı zamanda vatandaşlarımıza bu konuda bilgi verilmesi, orada bulunan her apartmana toplanma yerinin neresi olduğunu gösterir bir tablonun asılması ve bütün bunlarla ilgili" dedi. 

    Süleyman Soylu, "Burada depremde alınacak tedbirler kadar kentsel dönüşümünde çok büyük bir ehemmiyeti var, hatta kırsal dönüşümün. Özellikle Anadolu'nun köylerinde, deprem alanlarındaki köylerde, kırsal dönüşüm her şeyden önemli. Bu tablo bize aslında nereye odaklanmamız gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Başarılı bir afet yönetiminin, deprem bilincinin, yüksek acil müdahale imkanların elbette bizi getireceği olumlu bir nokta var. Ama bununda bir üst sınırı var. Elbette ki bu yaptıklarımızın ehemmiyeti var. Ama bununda çok doğal olarak bir üst sınırı var. Binalarımız yıkıldığı müddetçe diğer tedbirlerle yetinmemiz mümkün değildir. Asıl mesele yıkılmayan binalar yapabilmektir. Bu işin şifresi de anahtarı da kentsel dönüşümdür. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız dün, ondan önceki gün İstanbul'daydı. Esenler, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde özellikle kentsel dönüşümle ilgili temeller, yeni adımlar atıldı. Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan afet öncesi, anı ve afet sonrası yapabileceklerimiz anlatan, gerçekleştiren, çabalayan modern bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz. Hepimiz bu modern yönetim parçalarıyız" şeklinde konuştu. 

    Bakan Soylu, "Uzun bir çalışma gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Hep birlikte bir gözden geçirme gerçekleştiriyoruz, bir güncelleme yapıyoruz, alacağımız tedbirlerle ilgili bir değerlendirme ortaya koymaya çalışıyoruz, kendi çalışmalarımız ilk önce kendi gözümüzün önünde görücüye çıkartıyoruz. Daha sonra vatandaşımızın önüne çıkaracağız, paylaşacağız. Alacağımız tedbirlerin deprem zamanında Allah muhafaza diyorum, her seferinde Allah korusun diyorum, vatandaşımızın en az zarar göreceği, devletin en üst koordinasyonla, en modern yönetimle bu depremden başarılı çıkabileceği bir şekle göre hazırlıyoruzBurada yaptığımız çalışmalardan hem Ankara AFAD Başkanlığı'nda hem Türkiye'deki bütün çalışma gruplarımızda istifade ediyoruz. Çünkü bende örnek olarak çalışma gruplarının başında meselelerin nasıl yürüdüğünü, nasıl gittiğini görmeye çalışıyorum. Kritik yerlerde bakan yardımcısı arkadaşlarımız ilgili AFAD başkanımız, AFAD başkan yardımcılarımız yaptıkları toplantıda aynı yöntemi takip ediyorlar" dedi. 

    Soylu, İstanbul'da bir ilçede deprem toplanma alanlarına yönelik bir tatbikat gerçekleştirileceğini belirterek, "Ekim ayının sonuna kadar bu çalışma grupları toplantılarımızı tamamlayacağımızı, yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde salgına, pandemiye rağmen bu grubun çalışmasını bitireceğimizi ama elimizi çabuk tutmak durumunda olduğumuzu, depremin bize her zaman, zaman tanımayabileceğini, bizi beklemeyebileceğini; bu ay sonuna kadar da inşallah toplanma merkezleriyle ilgili İstanbul'daki tatbikatımızı gerçekleştireceğimizi,  en azından bir ilçe için böyle bir senaryomuzun şu anda hazır olduğunu ve o ilçeye yönelik tüm hazırlıkları gerçekleştirip, bunu sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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