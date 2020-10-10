Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Kurallara uymazsak bu sayılar yükselmeye devam ederse doğal olarak salgının sonlanması ağustos, eylül yerine tam tersi, belki 2021’in sonuna hatta 2022’ye bile sarkabilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Dünyada 50’ye yakın klinik öncesi fazları geçmiş, yani klinik faza gelmiş aşı var. 150 civarında da klinik öncesi çalışmaları devam eden aşı var" dendi.

"Bu esasen baktığımızda belki de dünya tarihinde bir ilk. Bu kadar kısa sürede bir hastalıkla ilgili böyle yüzleri aşan aşı çalışmaları ve çoğu önemli bir kısmı da klinik fazla gelmiş ve bunlardan yine önemli bir oranda bir aşı faz 3 dönemine ulaşmış. Bu faz 3 dönemi başarılı sonuçlanırsa artık aşı kullanıma gelecek demektir" ifadesini kullanan Öztürk, şöyle devam etti: