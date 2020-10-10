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    Şişli'de kavga: '15-20 kişi gelip saldırdılar, 20 bin lira kayıp'

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    Şişli’de alkollü bir şahıs, tekel bayii önünde duran çalışana henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine çıkan olayda adam toplayan taraflar, bayiinin önünde meydan kavgasına tutuştu. Kavga esnasında ise kasadan yaklaşık 20 bin lira para çalındı.

    Şişli'de Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 27 Eylül'de gece saat 00.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tekel bayiinin girişinde bulunan çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle yumruk attı.

    Ne olduğunu anlamayan tekel çalışanının kendisine yumruk atana karşılık vermesiyle alkollü kişinin arkadaşlarıyla arbede yaşandı. Çalışanının darp edildiğini gören Hikmet Aktürk araya girmek isteyerek kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk'e saldırdı.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Hikmet Aktürk ve çalışanını saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bir süre sonra kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelen saldırganlar bir kez daha tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Yaklaşık 15 dakika süren kavga tarafların ayrılmasıyla sona ererken tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk, çalışanı ve iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye giderek darp raporu alan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle saldırganlardan şikayetçi oldu.

    Öte yandan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavganın alkollü olduğu iddia edilen kişinin tekel çalışanına vurmasıyla başladığı görülüyor. Tekel çalışanı kendisini korumak amacıyla karşılık verirken kavga, alkollü kişinin arkadaşlarının araya girmesiyle büyüyor. Market sahibinin çalışanını kurtarmak için kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak onunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga bir süre sonra grubun daha kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelmesiyle tekrar başlıyor. 

    Market sahibi Hikmet Aktürk, şunları söyledi:

    "Ben içerideydim, müşterim vardı. Yeğenim ve oğullarım dışarıda duruyor, hava alıyorlardı. Aşağıdan bir kişi bağırarak yukarı geliyordu, kendi aralarında kavga ediyorlardı. İçlerinden birini dükkanın önünden geçerken durduk yere bizim yeğene vurdu. Yeğenim de karşılık verdi kendini korumak için. Ben ayırmaya çalışsam da onlar saldırdı. Sonra biz içeri geçtik. Bir süre sonra arabalarla tekrar geldiler. Bize tekrar saldırdılar. 4 kişi darp edildik, şikayetimizi ettik.  Halen yakalanmadılar. Şişli'nin göbeğinde böyle bir saldırının olması düşündürücü. Kavga sırasında yaşanan arbedede kasadan bir miktar paramız da çalındı. 10-12 bin lira civarında bir para. Ancak onların yapıp yapmadığını bilmiyorum, çünkü market içindeki kameralarımız bozuk."

    Etiketler:
    kasa, Saldırı, Hırsız, tekme, Kavga, Şişli, İstanbul
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