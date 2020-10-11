Aksaray’da dört katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, o esnada kendisinden habersiz bir şekilde çatıya çıkmak isteyen yurttaşa tekme attı.

Aksaray’da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. İntihar sırası nedeniyle birbirinden habersiz şekilde çatıya çıkan iki yurttaş arasında gerginlik yaşandı.

İntihar girişiminde bulunan Yakup C., polis ekiplerince ikna edildikten sonra çatıya çıkmak isteyen bir başka yurttaşa, “Ben çıkıyorum da sana ne oluyor? O da atacakmış, ben çıkıyorum da sana ne oluyor” diyerek tepki gösterdi ve tekme attı.

Yakup C., polis tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Çatıda intihar sırası için kavga ettiler: O da atacakmış, ben çıkıyorum da sana ne oluyor?https://t.co/DGvz7IX4Z5 pic.twitter.com/EdmfNjLACk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 10, 2020

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