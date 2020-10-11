Kent birlik toplantısını iptal eden Vali, AK Parti'nin düzenlediği toplantıya katıldı: CHP'li vekil tepki gösterdi

CHP Milletvekili Gürsel Erol, iki gün önce yapılması planlanan, 'Elazığ İçin Birlik Toplantısı'nı iptal eden Vali Erkaya Yırık'ın, dün de AK Parti'lilerin düzenlediği toplantıya katılmasına tepki gösterdi. Birlik toplantısının, CHP'li Erol'un katılacağını bildirmesi üzerine iki saat kala iptal edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre, iki gün önce yapılması planlanan Elazığ İçin Birlik Toplantısı, koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek az bir süre kala iptal edildi. Cumhuriyet'e konuşan CHP'liler, söz konusu toplantıyı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un katılacağının öğrenilmesinden 2 saat sonra iptal edildiğini öne sürdü.

Birlik toplantısını iptal eden Vali Yırık, dün AK Parti'lilerin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantının duyurusunu AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı.

Valiye tepki gösteren CHP'li Gürsel Erol, "Covid-19'u gerekçe gösterip dünkü Elazığ İçin Birlik Toplantısı'nı iptal edeceksiniz; şimdi de mahallelerde sıkış tıkış toplantı yapacaksanız” dedi.

'Sizi AKP İl Başkanı olarak mı atadılar?'

AK Parti'liler tarafından yapılan ziyarete Vali Yırık'ın da katılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Valim, sizi Elazığ'a Vali olarak mı, AKP İl Eş Başkanı olarak mı atadılar? AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un duyurduğu ve AKP İl Başkanı'nın katıldığı bir siyasi toplantıya hangi devlet gelenekleriyle katılırsınız! Makamınıza ve mevkinize uygun davranın, ne bu hal" sözleriyle tepki gösterdi.

Koronavirüs gerekçe gösterilerek iki gün önce yapılması planlanan birlik toplantısını iptal eden Valilik kararını hatırlatan CHP'li Erol, "Covid-19'u gerekçe gösterip dünkü Elazığ İçin Birlik Toplantısı'nı iptal edeceksiniz; şimdi de mahallelerde sıkış tıkış toplantı yapacaksanız. Bu resmî bir toplantıysa benim neden haberim yok? Sizi devlet gelenekleri adına uyarıyorum" dedi.