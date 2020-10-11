İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de metil alkolden zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranlardan Necdet Kanatlıer ve Nihat Karaoğlan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İlhami Kalfa, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi; Hüseyin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 kişi yoğun bakımda

Bu arada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. 4 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı dün yaşamını yitirmişti.