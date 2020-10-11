Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Akçedere mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti. Kul'un cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.

Tarık Kul, 18 Temmuz'da İlknur Kul ile evlenen Kul, düğün davetiyesine 'Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım' yazarak davetlileri uyarmıştı.

Baba Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" diye konuştu.