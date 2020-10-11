MSB: Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeli

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlali yaptığı belirtilen Ermenistan'a sert tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.