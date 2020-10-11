Adalet Bakanı Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey İlçe Kongresi'ne katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız" diyen Gül, "Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.