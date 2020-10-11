HDP: Doğaya yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz

HDP tarafından orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada "Doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Hatay'da çıkan orman yangınları bu sabah itibariyle kontrol altına alındı. Yerleşim birimlerine de sıçrayan orman yangınları nedeniyle bazı evler de yandı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, doğaya yönelik saldırıları kınadı. Hatay'daki yangının yanı sıra yaz aylarında ülkenin bir çok noktasında orman yangınları çıktığını belirten eş başkanlar, şu açıklamayı yaptı:

'Doğaya karşı saldırı tüm insanlığa karşı saldırıdır'

Bizler doğanın efendisi, hakimi değil bir parçasıyız ve en önemli görevimiz, doğayı koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Doğaya yönelik saldırılar asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Doğa, ormanlar ve eko-sistem bütün canlılara aittir. Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz.

'Rant için yakılan ormanlar'

Bu iktidarın ormana, doğaya ve eko sisteme bakışı son derece sorunludur. Şaibeli ihalelerle satılan yangın söndürme uçakları; güvenlik bahanesiyle yakılan hektarlarca arazi; günlerce, haftalarca bilerek müdahale edilmeyen yangınlar ve tahrip edilen yaşam alanları; imara açılsın diye rant alanı yaratmak için çıkarılan yangınlar; maden sahası yaratmak için yakılan ormanlar... Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz.

'Doğa için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Bu vesileyle bir kez daha, kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, ekolojik dengelerin ve sistemin korunması mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.