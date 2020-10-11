İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'da darp edilen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti: O insanlar adına özür diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti. Soylu, "Hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti.

Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde muhtar Mehmet Demir, işçilerden sorumlu Kasım Demir, işçi ve köylülerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Soylu, "Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz" diye konuştu.

Sakarya'da yaşanan olaya değinen Soylu, "O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al' dedi" ifadelerini kullandı.