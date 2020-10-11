Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.