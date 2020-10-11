Bayrakçı'dan Kaftancıoğlu'na yanıt: İftiracı 'muazzam' karakterini bilmiyordum

Bayrakçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaftancıoğlu'nun kendisi için kullandığı "Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri" ifadelerine yanıt verdi.

"Canan Kaftancıoğlu bana tweet yazmış" diyerek söze başlayan Bayrakçı, "CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum. İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancı bana tweet yazmış.

CHP’ye ve bir Türk insanına yakışmayan siyasi görüşlerini biliyordum. Fakat iftiracı “muazzam!” karakterini bilmiyordum.

İş yapmadığım yüzlerce siyasetçi var. Oldu. Hepsine kızdım mı, kızıyor muyum? Ah zeka! Ah seviyesizlik! Nelere kadirsiniz! — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) October 11, 2020

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