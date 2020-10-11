TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

Şentop, Twitter'daki hesabından, 'Azerbaycan ile Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü' aktardı.
'Bu saldırıların, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçu olduğunu ve yargılama yapılması gerektiğini' savunan Şentop, "Ermenistan artık küresel bir sorundur" paylaşımında bulundu.
Ermenistan, Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 11, 2020
Bu saldırılar, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur; yargılama yapılması gerekir.
Ermenistan artık küresel bir sorundur.
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