Erkek arkadaşı tarafından iple boğuldu: Uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Çatalca'da bir kişi, uzaklaştırma kararı olan dini nikahlı eşini önce zorla araca bindirerek boş bir araziye götürdü. Daha sonra ise kendisini reddeden kadını yanında götürdüğü iple boğarak öldürdü. Olay, adamın intihar teşebbüsünde polisin kendisinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

Olay, Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Fikret Ç., dini nikâhlı eşi Gül Gülsüm (28) ile bir süre önce tartışmaya başladı. Kocasının daha sonra sık sık kendisine şiddet uyguladığı öğrenilen genç kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Gülsüm ile 7 Ekim günü mahallede karşılaşan Fikret Ç., 'barışma niyetiyle' eşini zorla otomobile bindirerek, boş bir araziye götürdü. Burada yaşanan tartışmanın ardından Fikret Ç., eşinin barışma tekliflerini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği iple kadını boğarak öldürdü. Daha sonra ise metruk bir binaya götürerek eşinin cesedini buraya attı.

Olayın ardından evine giden Fikret Ç., evde bir gün sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan adam, tedavisinin ardından durumundan şüphelenen polis tarafından çapraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm detayları ile anlattı. Eşini önce boş arazide öldürdüğünü daha sonra ise metruk binaya attığını söyledi. Zanlının tarif etmesi ile olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm’ü 'kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü' söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.