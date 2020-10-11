Soylu'dan orman yangınları açıklaması: 2 kişi gözaltında, soruşturma sürüyor

Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
- Bizim bu konudaki tahkikat devam ediyor. Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak.
- Terör örgütü PKK’nın ormanların yakılması konusunda talimatları var.
- Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır.
- Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti.
- Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz.
- Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi.
- (Gözaltına alınanlar) Şuanda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız.
- (Sosyal medyada paylaşım yapanlar) Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurtiçindeki 2 kişi de gözaltına alındı.
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