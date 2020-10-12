Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan hakkındaki koruma kararı kaldırıldı: Okurlarımız bilsin istedik

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, yaptıkları ortak açıklama ile İstanbul Valiliği tarafından haklarındaki koruma kararınınn kaldırıldığını duyurdu.

Pehlivan ile Terkoğlu tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017’den bu yana ikimiz hakkında 'Çağrı Üzerine Koruma' tedbiri vardı. Aldığımız ölüm tehditlerine dair yaptığımız şikayetlerin ardından İstanbul Valiliği almıştı bu kararı. Zira El Kaide, IŞİD, Hizbullah ve başka radikal örgütlerin açık ölüm tehditlerine yoğun bir şekilde maruz kalıyorduk.

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Ama şimdi...

Elimize bir tebligat verdiler. Dedi ki İstanbul Valiliği; hakkınızdaki koruma kararını kaldırdık"

'Bugüne kadar hep gazetecilik yaptık'

"Bu kararı okurlarımız bilsin istedik" denilen açıklamada ayrıca, "Bugüne kadar hep gazetecilik yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın; yine eğilmeden yılmadan hakikatin peşinde yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.