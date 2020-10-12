Ahmet Hakan İBB'nin 'duvar peyzajı' kararını eleştirdi: Şahsen benim hoşuma gidiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) peyzaj kararını yorumladı.

Hakan, "İstanbul’da yol kenarlarında yeşile dayalı peyzajlar yer alıyordu. Şahsen benim hoşuma gidiyordu o peyzaj çalışmaları" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Belediye yönetimi, bu peyzaj çalışmalarını yüksek maliyetli bularak terk etmeye karar verdi. Hatta dün itibarıyla peyzajlar sökülmeye başladı. Peki yerine ne gelecek? Yapılan açıklamalara göre. Gri duvarlar, sanatçıların tuvaline dönüştürülecekmiş ve çeşitli çizimler yer alacakmış. Bunun bir örneğini de yayınlamışlar. Baktım: Bir tür grafiti gibi bir şey! Şahsen peyzaj yerine getirilmek isteneni hiç beğenmedim. İstanbul’un kimliğine, ruhuna, kişiliğine hiç uygun değil. Bu tür duvar boyamaları, daha çok ruhsuz şehirlere ruh katmak için yapılan çalışmalar. İstanbul gibi kadim bir şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki" yorumunu yaptı.