Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Mehmet Abdi Bulut 1967'de Kilis’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis’te, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında yaptı. 1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babasıydı.