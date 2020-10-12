Koca: Verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak” dedi.

Koca, "Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil” diye konuştu.

"Ayasofya açılışından sonra tespit edilen vaka var mı?” sorusuna ise Koca, “Ayasofya’ya özel bir bildirim olmadı. Ayasofya’ya sadece İstanbul’dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi. Ama biz esas en büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram ve sonrası bütün Türkiye’ye dağıldı" yanıtını verdi.