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    Erdoğan Toprak

    CHP’li Toprak: Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 57

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, partisinin oy oranlarında düşüş yaşandığına dair anketlere tepki gösterdi. Toprak, CHP'nin de içerisinde bulunduğu Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 57 olduğunu ve bunun artmaya devam ettiğini söyledi.

    CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, partisinin de içerisinde bulunduğu Millet İttifakı’nın oy oranının yüzde 57 olduğunu açıkladı.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 'Türkiye siyasetinde en geniş temsilin yolunun açıldığını' ifade eden Toprak, CHP oylarının gerilediği yönündeki bazı anket sonuçlarının ise Millet İttifakı’nı ayrıştırmaya yönelik spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyledi.

    İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ankete göre CHP’nin oy oranının yüzde 18 olduğu ifade edildi.

    CHP’nin oy oranının düşük olduğu anketleri eleştirerek açıklama yapan CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, "Cumhur İttifakı hızla taban yitirmekte, oy kaybetmektedir. Güncel siyasi tablonun en somut gerçeği budur. Bu tablonun yarattığı panikle toplumsal ve siyasal gerilimi tırmandırarak kendi içinde ve seçmen nezdinde konsolidasyon sağlamaya çalışan iktidar her alanda muhalefeti ve örgütlü sivil toplumu, medyayı, meslek kuruluşlarını baskılamaya, itirazsız bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır" dedi.

    'Millet İttifakı’na kitlesel yöneliş hızlanmaktadır'

    Millet İttifakı’nın oy oranının yüzde 57’nin üzerine tırmanarak yüzde 60’a yaklaştığını belirten Toprak açıklamalarını şu ifadelerle sürdü:

    • "Açıklanan Yeni Ekonomik Program, Orta Vadeli Mali Plan hedef ve vaatleri mürekkebi kurumadan anlamsız hale gelmiştir. Kamuoyu araştırma kuruluşlarının yaptığı anketlerdeki ortak nokta, Cumhur İttifakı’nın hızla eridiği, oy toplamının yüzde 35- 40’ların altına indiği yönündedir.
    • Buna karşılık Millet İttifakı oyları yüzde 57 ve üzerine doğru yükselmeye devam etmektedir. Bu noktada son dönemde bazı kamuoyu araştırmalarında, CHP üzerinden algı operasyonlarına girişilerek CHP oylarının gerilediği yüzde 17-18’lere indiği şeklinde anketler yayınlanmaktadır. Oysa durum tam tersidir. Hem partimizin hem de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın siyasi vizyonu, demokrat ve herkesi kucaklayan tavrıyla ortaya koyduğu ilkeli siyasi çizgi sayesinde Millet İttifakı’nın oyları artmaktadır. Millet İttifakı’na kitlesel yöneliş hızlanmaktadır.
    • 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin belediye meclisleri seçimindeki oy oranı yüzde 30.2’dir. Güvenilir kamuoyu anketlerinde partimizin oylarının bu oy oranının da üstüne çıktığı bilgimiz dahilindedir. 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, TBMM’de siyasi tercihlerin en geniş şekilde temsilinin yolunu açan CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun vizyonudur. Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleme senaryosunu CHP bozmuştur.
    • Bu sayede bugün milletin meclisinde dört parti temsil imkanına kavuşmuştur. O yüzden anket manipülasyonları ve yapay gündemlerle Millet İttifakı’nı bölme çabalarına hız verilmiştir. Ancak bu oyun bozulacak, tutmayacaktır. İktidar tükendiğinin farkındadır. Açılan yeni üye yazım kampanyaları, insanların habersiz zorla üye yapılması, kaybetme endişesinin sonucudur.

    'Bu, görünen köyün kılavuz istememesi kadar açıktır'

    Etiketler:
    İstanbul Ekonomi Araştırma, Dolar, Ekonomi, Erdoğan Toprak, AK Parti, Anket, Millet İttifakı, CHP
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