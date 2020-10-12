Enerji Bakanı Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.
#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.
Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.
Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK
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