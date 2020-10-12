Enerji Bakanı Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bakım çalışmalarını tamamladığını ve Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurdu. Dönmez, "Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.