Kayıt
15:52 12 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hatay'da haftanın 5 günü yüz yüze eğitim kararı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1502)
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042586877_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_93d72f68bb3e3043a33429da583a5b64.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010121043014634-hatayda-haftanin-5-gunu-yuz-yuze-egitim-karari/

    Hatay İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi.

    Hatay'da Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılması kararı aldı. 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

    " İlimiz merkez ve ilçelerinde seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına,

    İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftanın 2 günü yüz yüze eğitim gerçekleştirmesine,
    Dersliklerde oturma planının fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine,

    Belirtilen çerçevede, öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkanların kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında kaymakamlıklarca alınmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamanın başta mülki amirler olmak üzere sıralı amirler tarafından denetlenmesine karar verildi."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1502)

    İlgili konular:

    Vali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması: Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır
    Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
    Diyarbakır'da kırsal mahallelerde bulunan 217 okulda yüz yüze eğitim kararı
    Etiketler:
    Ortaokul, ilkokul, Yüz yüze eğitim, Okul, Koronavirüs, Hatay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki Ermeni yetkililer, Stepanakert kenti yakınındaki bazı yerleşim bölgelerine Azerbaycan ordusu tarafından füze saldırıları yapıldığını belirtti. Azerbaycan ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki yoğun nüfuslu bölgelere saldırı düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık verildiğini bildirdi.
    Ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'dan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet