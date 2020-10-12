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    Adnan Oktar

    Adnan Oktar'a 300 bin TL'lik saati soruldu, sahibini hatırlamadı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Adnan Oktar ve grubuna yönelik 76'sı tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Yayınlarda taktığı 300 bin TL'lik saatin hangi arkadaşına ait olduğunu hatırlamayan Oktar, 1 milyon 50 bin euro ödeyerek mason olduğu iddiasını da reddederek, "Masonluk belgesi aldım. Para ödemedim" dedi.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

    Bugünkü duruşmada Oktar'ın ek iddianame ve şikayetçilerin beyanlarına karşı savunması alındı.

    Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, Oktar'a, "Aylık gelirinin 3 bin TL olduğunu söylüyorsun. İnce çizgili altın iplik kullanılmış elbiselerin, ahtapottan ayakkabılarının, yılan derisinden ayakkabılarının söylüyorsunuz. Şatafatlı lüks bir hayat sürdüğünüzü söylemişsiniz. Land Rover, Porsche arabalar. 3 bin TL aylık gelirle bunları nasıl yaptınız" diye sordu. 

    Oktar, "Yılan derili ayakkabı, altın iplikli ceketlere ilişkin söylemim şaka. Benim oradaki üslubumdan belli şaka yaptığım. Altın iplik falan... zaten böyle söylenmez. Ne param var ne arabam. Malım mülküm yok. Dragos'taki evin kirasını ben ödemiyorum. Arkadaşım ödüyor. Pahalı ama. Normal bir yer değil. Taktığım 300 bin TL'lik saat bana ait değil, arkadaşıma ait" dedi. 

    Bunu üzerine Başkan Perk, "300 bin TL'lik saat hangi arkadaşına ait" diye sorduğu Oktar, "Hatırlamıyorum, bir kaç kere el değiştirdi" diye yanıtladı. Başkan Perk, "Yayınlarda taktığın 300 bin liralık saatin kime ait olduğunu bilmiyor musun?" diye sordu. Oktar, "Galiba Seçim Köse'ye ait. Arabalar da arkadaşlarıma ait" diye yanıtladı.

    Yatak odasındaki Fars-Osmanlı karışımı tablolar sorulan Oktar, tabloların da arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Başkan Perk, "Hep arkadaşlarıma ait diyorsun" dedi. Oktar da, "Elbiseler bana ait" yanıtını verdi. 

    'Kalbimde coşkun bir sevgi var kadınlara ilişkin'

    Başkan Perk'in, "Turnikeden geçirilip sonra sizinle evlendirilen bayanlar olduğuna ilişkin beyanlar var. Bir yayında da çok eşliliği savunan beyanlarınız var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz" diye sorduğu Oktar, "Kalbimde coşkun bir sevgi var kadınlara ilişkin. Sevgi insanların bir vasfıdır, Müslüman'ın vasfıdır. Her şey sevgi içindir. Şu mahkeme de sevgi içindir" sözleri ile yanıtladı. 

    'Cinsel gücüm çok yerinde, olağanüstü bir güce sahibim'

    Oktar, Başkan Perk'in, "Akıl sağlığınız yönünden mahkemeden bir talebiniz var mı" sorusu üzerine, "Hayır. Gayet akıllıyım. Aklımın, başımın yerinde olduğu belli zaten" dedi.

    Bel fıtığı olduğu için normal şekilde cinsel ilişki yaşayamadığına bu nedenle kadınları elle taciz ettiğine ilişkin iddianın sorulduğu Oktar, "Yalan söylüyorlar. Cinsel gücüm çok yerinde. Olağanüstü bir güce sahibim. Cinsel ilişkiye engel bir halim yok" şeklinde konuştu. 

    FETÖ'yü övdüğü konuşmaları duruşma salonunda dinletilen Oktar, "Bu konuşmalarda gizli bir aşağılama var. Dünyada Mehdi olarak tanınan adama gariban diyorum, bu aşağılamadır. CIA diyorum, işaret ediyorum. Zekice bakan bunu anlar. Mehdi değil Kahtani diyorum. Çünkü Kathani kan dökendir. Deccal konumuna koyuyorum, bu müthiş bir aşağılamadır" dedi. 

    'Gülen'i benim kadar eleştiren, benim kadar aşağılayan hiç kimse yoktur'

    Fetullah Gülen'e yazdığı 14 Şubat 2015 tarihli mektup sorulan Oktar, "İlk defa duyuyorum. Benim üslubum değil. Dijital verilerden ele geçirilmiş, geçerli değil. Kimin niye gönderdiğini bilmiyorum. Gülen'i benim kadar eleştiren, benim kadar aşağılayan hiç kimse yoktur"  diye konuştu. 

    'Beni direkt 33. dereceden Mason ilan ettiler'

    Mason olmak için 1 milyon 50 bin Euro ödeme yaparak Masonluk belgesi alıp almadığı sorulan Oktar, "Masonluk belgesi aldım. Beni direkt 33. dereceden Mason ilan ettiler canlı yayında. Onların localarına girdik, darvinizmi anlattık localarında. Para ödemedim, paramda yok" dedi.

    'Tahran'ı bombalıyorlardı, bunu engelledik'

    Mahkeme Başkanı Perk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya mektup yazdığını hatırlatarak, "İsrail Başbakanı'na bu güzellemeyi niye yaptınız" diye sorduğu Oktar, "Filistin'e zulümleri durdurmak için görüşmeler gerçekleştirdik. İsrail ile Türkiye'nin barışık olması, İsrail'in Türkiye'ye zarar vermemesi, radikallere ve terörizme karşı desteklerimizi ilettik. Marmara Gemisi'nde para ödemiyorlardı, ödettik. Özür dilemiyorlardı, dilettik. Tahran'ı bombalıyorlardı, bunu engelledik. Yapılan zulmü durdurdum" iddiasında bulundu. 

    'Peygamber soyundan geliyorum, genetik benzerlikler oluyor'

    Mehdi olup olmadığı sorulan Oktar, "Alimlerden, hocalardan bir çoğu benim 'Mehdi' olduğumu söylüyor. Ama bu bir iltifat. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Mehdiyi hepimiz bekliyoruz. Müslüman alemi için bir umut kaynağıdır. Ben seyidim, peygamber soyundan geliyorum. Genetik benzerlikler oluyor, benim de sırtımda ben var. Ben seçilmiş değilim. Hiçbir zaman, vallahi, billahi Mehdilik iddiam yok" sözleri ile yanıtladı.  

    Evde bulunan 69 bin TL'lik prezervatif ve çok sayıda doğu kontrol hapı sorulan Oktar, "Kadın doğum hapı cilt bozuklukları ve adet düzensizlikleri için de kullanılıyor. Prezervatif o kadar miktarda sanmıyorum. Genç çocuk, kadın arkadaşları vardır. Kullanıyordur" dedi. 

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

    Aramalarda 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildi

    İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

    İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos"  olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından  Özel  Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

    24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor

    İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

    Etiketler:
    Mason, İsrail, Fetullah Gülen, saat, Duruşma, Mahkeme, Adnan Oktar
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