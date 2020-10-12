Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Salgının seyrine göre tedbirler alacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin "Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Sembolik olarak bütün öğretmenlere okul bahçelerine geleceğe nefes olsun diye fidan bağışı çağrısı yaptıklarını söyleyen Selçuk, "Görüyorum ki Türkiye'nin her yerinde de bu çağırımıza güzel bir uyum söz konusu" dedi.

'Köy okullarının açılmasının sevinci içindeyiz'

Eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelindiğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Köy okullarımızın geliştirilmesiyle ilgili son derece yoğun çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarımızın ilkokul ve ortaokullarının açılıyor olmasının sevinci içindeyiz."

'Ana mecra EBA'

Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının altını çizen Selçuk, "Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa izleyemezlerse elbette tekrarını izleyebilirler" diye konuştu.

'Bilgisayarı olmayan EBA merkezine gidebilir'

Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Ayrıca 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar" dedi.

Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."