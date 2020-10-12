Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'ın, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Ermenistan'n Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar görüşmede Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliğini vurguladı.https://t.co/yk0pBdTilc pic.twitter.com/PKeo94Kira — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020

​"Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi. Akar tarafından görüşmede ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi."