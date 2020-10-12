Bakan Dönmez: Türkiye'de ilk kez lityum üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek" dedi.