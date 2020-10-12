Türkiye'de koronavirüsten 58 can kaybı, 1614 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 8 bin 895'e ulaştı.

24 saatte 115 bin 605 test yapıldı ve 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1417 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1301 artarak 295 bin 658'e yükseldi.

'Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin" açıklaması yaptı.

Koca: Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor https://t.co/PlSgHQzLHW pic.twitter.com/eP7u7vho9C — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 12, 2020

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