Çankırı'da yakalanan 5 IŞİD şüphelisi sınır dışı edildi

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 IŞİD şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı.
Suriye'de faaliyet gösteren şahıslardan 4'ünün örgüt militanı olduğu, birinin ise örgütün finans işlerini yürüttüğü öğrenildi.
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