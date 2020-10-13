Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın devletin kontrolünde olduğunu ve televizyona çıkarılacağını iddia etti.

'Öcalan televizyona çıkarılacak'

Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda televizyon kanallarına çıkartılacağını öne süren Perinçek, "Türk devleti Öcalan'a 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Şu an devletin, MİT'in elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Ayhan Bilgen'in açıklamalarına övgü

Kobani olayları nedeniyle tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in dünkü açıklamalarını da yorumlayan Perinçek, "Bu tavır, çoğunlukta olan tavır. Bizim Kürtlerimiz içerisinde de alkışlanacaktır. Bu bir çığır açıyor. Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen'in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır" dedi.