Sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili Emniyet'ten açıklama: 58 şüpheliden 7’si tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, bir o kadarının da zehirlenip hastaneye kaldırılmasına neden olan sahte içkilerle ilgili olarak açıklama yaptı. Toplum sağlığının korunması amacıyla 2020 yılında 1483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada "Yapılan operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir" bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: