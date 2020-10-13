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    Gondol kazası davası raporu: Aklıselim insansın, dikkat etseydin

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043021494-gondol-kazasi-davasi-raporu-akliselim-insansin-dikkat-etseydin/

    İskenderun'da yaşanan gondol kazasında yaralanan ancak yüzde 70 asli kusurlu bulunan Funda Karateke için bilirkişi raporunda, "Yaşı gereği aklıselim olması, yanından kendisinden küçük şahısların da olmasına rağmen, bu kişilere hiçbir zarar gelmemesi sebebi ile kendi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket ettiği kanaatine varılmıştır" denildi.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, İskenderun'da geçtiğimiz yıl eşi ve yeğenleriyle birlikte lunaparkta giden 36 yaşındaki Funda Karateke, güvenlik tertibatı kilitli konumda olmadan çalıştırılan gondolun içine düşerek yaralandı.

    Karateke ifadesinde, gondolda hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını anlatarak, "Bağırmama ve seslenmeme rağmen görevlilerden hiçbiri gondolu durdurmadı. Hastanede çekilen filmde kırık ve çıkık olduğu söylendi. Kolumu oynatmakta zorluk çekiyorum. Lunaparkta hiçbir güvenlik tedbiri yoktu” iddiasında bulundu.

    Karateke'nin şikayeti üzerine işletme sahibi Mehmet E. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet E. ise 'parkta tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını şahsın yaralanması ve dengesini kaybedip düşme tehlikesi geçirmesi şahsın tamamen kendi hatası ve ihlali olduğunu’ öne sürdü.

    Savcılık dava açtı

    İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme sahibi Mehmet E. hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

    Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, 'şüphelinin olay günü dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucu müştekinin yaralanmasına neden olmak suretiyle üzerine atılı taksirle yaralama suçunu işlediği’ belirtildi.

    Davaya bakan mahkeme, dosyada 2 iş güvenliği uzmanı, 1 elektrik mühendisinden oluşan 3 kişilik bir bilirkişi ekibi görevlendirdi. Bilirkişiler, 24 Ağustos 2020’de hazırladıkları raporu tamamlayarak mahkemeye sundu.

    Raporda, "Gondolun yapısı toplu korunma yönteminin olduğu ancak yasal zorunluluk olmadığı için mecbur olmamakla birlikte bireysel olarak her fert için emniyet kemeri sistemini bulundurulabileceği, verilen hizmeti almak isteyen ziyaretçilerin beklenmeyen panik vb. hareketlerini de kontrol altına alabileceği öngörülmemesi sebebiyle” işletme sahibinin yüzde 30 tali kusurlu olduğu belirtildi.

    Karateke yüzde 70 kusurlu bulundu

    Raporda, müşteki Funda Karateke’nin ise yüzde 70 asli kusurlu olduğu belirtilerek, "Yaşı gereği aklıselim olması, yanında kendisinden bedence küçük şahısların da olmasına rağmen, bu kişilere hiçbir zarar gelmemesi sebebi ile kendi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket ettiği ve yaralanması sebebi ile kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

    Karateke’nin avukatı Şahin Antakyalıoğlu ise tartışmalı rapora itiraz etti.

    Etiketler:
    Rapor, Soruşturma, Şikayet, Gondol, yaralanma, Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı, Funda Karateke, Lunapark, İskenderun, Hatay
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