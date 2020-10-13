Fatih Terim'in ‘Kebapçı Selahattin’ ifadesi: 'Önce yumruk, sonra tokat attım’

Sabah gazetesi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olayla ilgili savcılık ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada tanık olarak ifade verdi.

‘Damatlarım kimseye vurmadı, beni sakinleştirmeye çalıştılar’

Fatih Terim savcılık ifadesinde, şunları kaydetti:

"Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim. Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar.”

İddianame kapsamında, Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti.