Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebine ret

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu ile ilgili karar verdi.

AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmedildi.

Kılıçdaroğlu: O çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kararla ilgili "Bir üst mahkemenin verdiği karara, bu anayasaya göre alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım.' diyorsa, orada bir sorunumuz var, orada bir çürüme var. O çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Devlet hepimizin devletidir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir ortak paydamız var, ortak payda millettir. Anayasa kabul edildi. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, AYM'yi bağlıyor ama bir mahkeme ben karara uymayacağım diyor. Tuz kokar arkadaşlar. Vatandaş da der ki; ben de vergi ödemiyorum. Bir kaosa zemin hazırlar. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu bir kavga alanı değildir. Bir adalet alanıdır. AYM kararına uymamak kaosa zemin hazırlar" dedi.

Ne olmuştu?

Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Berberoğlu'nun hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi ise Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vererek yeniden yeniden yargılanmanın yolunu açmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin kesin hükmü kaldırmadığını, Berberoğlu'nun durumunun kesin hüküm kaldırılırsa değerlendirilebileceğini söylemişti.