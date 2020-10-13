İstinaf, Sözcü gazetesinin 'FETÖ' davasındaki kararları hukuka uygun buldu

İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Sözcü gazetesine 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan açılan davada verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı. Gazetenin avukatları Yargıtay'a gidecek.

Mahkeme gerekçesinde, 'Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği’ belirtilmişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi: