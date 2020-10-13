Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 tutuklama

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi.