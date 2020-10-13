Kayıt
19:21 13 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değil

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 825
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043023015_0:0:3123:1758_1200x675_80_0_0_5a215cfcf287b1c061f86ce204ffb3b2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043022755-ak-parti-sozcusu-celik-erken-secim-ermenistan-azerbaycan-myk/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı adayının Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmiştir. Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan genel başkan erken seçim istiyor. Erken seçim ne işe yarayacak?" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili çok sert tepki göstererek 'Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir. Paşinyan yönetimi bir haydut devlet gibi davranmaktadır. Ortada hukuk tanımazlık saldırganlık var sivil kayıplar var her türlü meşru değerlere saldırı var. Minsk grubu Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı iki eşit kefeye koyarak davranmaya çalışıyor ancak burada iki eşit kefe yok' dedi.

    'Erken seçim olacak mı?' sorusuna da cevap veren Çelik 'Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır' ifadelerini kullandı.

    Çelik'in açıklamları şu şekilde:

    - Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.

    - Hatay'daki orman yangınını PKK'lı bir grubun 'biz yaptık' diye propaganda yapmaya çalışması acıların üzerine benzin dökmesi kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. 

    - Hatay'da sabotaj soruşturma devam ediyor.  Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

    -  PKK, ekolojik terör talimatı veriyor. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

    - Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler. Bu olmadığı zaman Türkiye’ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır. Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye’ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

    - Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk adım 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafeye uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iyi tedbirler alındı. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarda olacaklar. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile süreç yürütülüyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Burada esnek bir model var. İstemeyen velilerimize esneklik sağlanıyor, devamsızlık sayılmıyor. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz. 

    'Ermenistan haydut devlet gibi sivillere saldırmıştır'

    - Azerbaycan-Ermenistan arasındaki meseleden Azerbaycan'a dönük Ermenistan'a dönük çirkin, haksız saldırısını daha önce lanetlediğimiz gibi, günü birliktamam hatta saatlik takip ettiğimizi söyleyebilirim. Ateşkes söz konusu olduğunda Ermenistan tarafı Gence'ye bomba yağdırarak bu ateşkesi bozdu. Ermenistan saldırdığı zaman ortada herhangi bir mesele yok iken, sesi çıkmayanlar, ya da sadece 'tansiyonunun yükselmesinden dolayı kaygı duyuyoruz, taraflara itidal tavsiye ediyoruz' derken Azerbaycan güçlü bir şekilde topraklarına sahip çıkmaya başlayınca sürekli ateşkes çağrısı yapıyorlar.

    Paşinyan yönetimi haydut devlet gibi davranmaktadır. Ermenistan saldırısında susanlar, Azerbaycan mevzi kazandığı zaman ateşkesi hatırlatıyorlar. Azerbaycan ordusu bundan sonra da gereğini yapacaktır. Ermenistan haydut devlet gibi sivillere saldırmıştır. 

    - 'Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir. Ortada hukuk tanımazlık saldırganlık var sivil kayıplar var her türlü meşru değerlere saldırı var. Minsk grubu Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı iki eşit kefeye koyarak davranmaya çalışıyor ancak burada iki eşit kefe yok

    'Kendi mavi vatanımızda verecek bir damla suyumuz söz konusu değil'

    - Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in görevinin başına dönmesiyle ilgili olarak üst üste açıklamalar geliyor. Hukuktan yoksun tepkiler veriliyor. Sanki hepsi tek kalemden çıkıyormuş gibi. Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kıta sahanlığımız içerisinde arama yapıyoruz, Türkiye'ye 15 km uzaklıkta bir mesafe.  Hak ve menfaatleri gasp etmeye çalışan bir güç varsa masada da sahada da cevabını veririz. Masa gibi sahada da cevap verecek gücümüz var. 

    - Türkiye haklı davasını sonuna kadar savunacaktır. Kendi mavi vatanımızda verecek bir damla suyumuz söz konusu değildir.

    'Maraş, Kıbrıs Türklerine aittir'

    - Maraş'ın açılmasıyla birlikte bir takım kaygılar öne sürenlerin kaygılarının gerçek olmadığı görümüştür. KKTC'yi destekliyoruz. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanıltıcı açıklama yapması karşısında herkesin adadaki gerçeklere uygun olarak değerlendirme yapmasında fayda vardır. 

    Soru-Cevap

    - (Erken seçim tartışmaları) Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı adayının Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmiştir. Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan genel başkan erken seçim istiyor. Erken seçim ne işe yarayacak? 

    - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen şeylerden bir tanesi de erken seçimlerin gündemden kalkmasıydı. Hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde uzmanlaşmasıydı. Yıllar kaybeden birtakım yüklerden kurtulma arzusuydu bu. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim gündemde değildir. 

    - (Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları) Bu gelişmeleri fırsat bilip de içimizde bazıları Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını taciz veya tehdit etmeye kalktığı zaman buna cevabımız açıktır.

    - (Berberoğlu kararı) Yerel mahkeme kendi kararısında israr edeceğiniz söyledi. Bu hukuki bir süreç, benim söyleyebileceğim bir şey yok. TBMM'nin her hangi bir işlem yapabilmesi için ortadaki kesin hükmün kalkması gerekiyor.

    - (Kılıçdaroğlu'nun EBA iddiaları) Canlı derse katılmanın 1 milyonlar sınırlı olduğu söyleniyor, böyle bir şey yok. Canlı ders yapısıyla ilgili bu sayısı 2 milyona da çıkarabilir. Kapasitenin bir sınırlaması yok. Şu anda tüm ihtiyacı karşılayabilen bir durumdadır. 100 bin canlı ders ile 2 milyon civarı öğrenci canlı konferansla der almaktadır. 

    Etiketler:
    Enis Berberoğlu, EBA TV, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Kapalı Maraş, Maraş, Kıbrıs, MTA Oruç Reis, Yunanistan, Doğu Akdeniz, CHP, AK Parti, Ermenistan, Azerbaycan, Erken seçim, cumhur ittifakı, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışma öncesinde tartı yapıldı, yarışmacıların hangi kategoride yarışacağı belirlendi
    Vücut geliştiricileri Kazan'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet