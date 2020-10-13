Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Osman Yılmaz Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sahte içkilere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.