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    İsmail Koncuk

    İYİ Partili Koncuk: Taleplerimiz yerine getirilene kadar grup toplantılarına katılmayacağız

    © AA / Erhan Erdoğan
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043023219-iyi-partili-koncuk-taleplerimiz-yerine-getirilene-kadar-grup-toplantilarina-katilmayacagiz/

    İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan 6 milletvekili, bu haftaki grup toplantısına da katılmadı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Kara listeyi hazırlayanlar şu ana kadar bir bedel ödemedi. Biz de ahlaki bir duruş sergiliyoruz" dedi.

    İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesinde ismi yer alan Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Feridun Bahşi, Ayhan Erel ve Ayhan Altuntaş bu haftaki grup toplantısına da katılmadı. Durmuş Yılmaz ise 'izinli' olduğu için grup toplantısına gelmedi. 

    Konuya ilişkin, Anka Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Koncuk, grup toplantısına katılmama gerekçesini şöyle anlattı: 

    • "2. Olağan Genel Kurulu’ndan bu yana bir talebimiz oldu. O talepte bir kara liste yapılmıştı. Bu kara listeyi yapanların, artık Divan’da görev almaması talebimizdi. Çünkü; bu kara listeye alınan arkadaşlarımız, partinin kurucularıydı, emektarlarıydı. Koşturmuş, alın teri dökmüş insanlardı ve namuslu dürüst insanlardı. Şimdi o insanları karalamak, aşağılamak amacıyla bir kara liste yapılıyor ve bu kara liste İl Başkanlarına veriliyor, İl Başkanları eliyle delegelere dağıtılıyor.
    • Bunu yapan kim olabilir? Bunu yapan bu İl Başkanlarına talimat verme yetkisi birileridir. 'O halde bunlar ortaya çıkarılmalı, gerekli işlem yapılmalı, Divan görevi verilmemelidir' diye milletvekillerimizle birlikte talep ortaya koymuştuk.  Bu talep o günden bugüne yerine getirilmedi. Çünkü, bu İYİ Partinin kuruluş amaçlarıyla da örtüşen bir durum asla değildi. Çünkü, İYİ Parti kurulurken 'Asla parti ayak oyunları olmayacak, siyasi ahlaka aykırı davranışlar olmayacak, parti içi demokrasi sonuna kadar çalıştırılacak' diye kurulmuştu.
    • Ama bu insanlar, emek veren insanlar açıkça hakaret gördü. Ve bu hakareti yapanlar şu ana kadar bir bedel ödemedi. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte, biz de ahlaki bir duruş sergiliyoruz.Grup toplantısına geçen haftada katılmadık. Geçen haftadan bugüne bir düzelme, bir adım atılmadığı için bugün de katılmadık."

    'İYİ Partiyi kendi içerisinde, kamuoyunda tartıştıran bu hareketin hainlerin amacı ne?'

    Koncuk, kimleri suçladıklarına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

    • "İsmi bulmak genel merkeze ait bir tasarruftur. İsimlerle uğraşmıyoruz, biz gayri ahlaki bir kirli operasyon yapılmıştır. Hem partimize, hem emek veren arkadaşlarımıza, hem de Genel Başkanın iradesine karşı yapılmış bir operasyondur. Çünkü, bu insanları listesine alan Genel Başkanın bizzat kendisidir. Genel Başkanın iradesiyle, listesine aldığı bu insanları çizin deme yetkisi kimin olabilir, bu hadsizlik kabul edilebilir mi?
    • Genel Başkanın iradesine de karşı bir saldırı olarak görülmektedir. Sadece bu arkadaşlarımıza değil, bir de İYİ Parti’nin rüzgar aldığı dönemde yapılması da çok manidardır. İYİ Partiyi kendi içerisinde, kamuoyunda tartıştıran bu hareketin hainlerin amacı ne? Diye herkesin sorgulaması lazım."

    Koncuk, "Genel Başkan dönün derse, katılmayı düşünür müsünüz?" sorusunu yanıtlarken de, "Biz son derece haklı bir talep ortaya koyduk, nefsimiz adına hiçbir talep ortaya koymadık, koymayız. Ama şimdi bir tercih yapmak lazım. İYİ Parti siyasi ahlak tarafında mı tavır alacak? Siyasi ahlaksızlığın yanında mı tavır alacak? Bekliyoruz. Diliyoruz ki İYİ Parti, siyasi etiğin gereği neyse, onu yapsın. Beklediğimiz budur. Talebimizden geri adım atmak söz konusu değildir. Ama tercih bu tezgahı kuranlardan yana olursa, ayrıca mutlaka değerlendireceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Kriz, Liste, Grup toplantısı, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, İYİ Parti
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