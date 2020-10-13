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    Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kalyon Holding'den açıklama geldi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043023268-kilicdaroglunun-iddialarina-kalyon-holdingden-aciklama-geldi/

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı vergi istisnası açıklamalarıyla ilgili Kalyon Holding'den cevap geldi. Kalyon Holding açıklamasında, "Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır" denildi.

    Kalyon Holding, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün, grup toplantısında gündeme getirdiği; son birkaç gündür bazı basın - yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, şirketimizi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz.” ifadelerine yer verdi.

    'Şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır'

    Kalyon Holding açıklamasına şöyle devam etti;

    “Söz konusu haber ve yorumlarda, yapımını şirketimizin üstlendiği Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir yolu inşaatı için açılan ihale bedeliyle devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Habere konu olan “Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı” ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır.”

    “Basına yansıyan ilgili haberlerde “Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı” için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. Bilinmelidir ki; 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır. Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin yüzde 1 ‘ini dahi bulmayan bir miktardır. 

    Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen 16 Eylül 2020 tarih ve 664 sayılı belge, sadece sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkı vermekte; kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir. Kamuoyu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip projelerde sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkını kazanan tüm firmalara vermektedir. Keza 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2020 Eylül ayına ait listeye göre; sağlık sektöründen, turizme birçok farklı proje ve şirkete sadece eylül ayında toplam 128 adet istisna belgesi verilmiştir."

    Kılıçdaroğlu ne demişti? 

    Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Büyük bir ihale yapıyorlar. İhalenin bedeli 9 milyar 800 milyon liraya. O 5’li çeteden birine veriyorlar. Kim bu adam? Hani var ya havuz medyasının sözde amiral gemisi Sabah ATV’nin sahibi. Gazeteler satmıyor televizyon izlenmiyor ya ondan verdiler" ifadelerini kullanmıştı. 

    Etiketler:
    ihale, Kalyon Holding, Kemal Kılıçdaroğlu
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