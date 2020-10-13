İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış trafik yoğunluğuna yansıdı. Yüzde 81'e ulaşan yoğunlukta araçlar zaman zaman hiç ilerleyemedi.

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 17.54 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.54 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.

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