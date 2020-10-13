Bakan Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin limanından ayrılıp Karadeniz'e hareket ettiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak"

#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.



Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/XXD3KY7946 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020

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