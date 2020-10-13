Bakan Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin limanından ayrılıp Karadeniz'e hareket ettiğini duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak"
#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/XXD3KY7946
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