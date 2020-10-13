Türkiye'de koronavirüsten 62 can kaybı, 1632 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342'ye ulaştı. Toplam hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Koca: Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde https://t.co/fCOaVVK0de pic.twitter.com/GXwpHj2uHr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2020

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