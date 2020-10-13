Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Kalın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Uusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.
Kalın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
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