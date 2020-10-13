Markette 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan adam gözaltına alındı

Sivas'ta bir markette 12 yaşlarındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.