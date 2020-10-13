İçişleri: PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır."
Yeni bir yalan ve provakasyon daha.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 13, 2020
Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir.
Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez.
Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Ne olmuştu?
Dünyanın en önemli tiyatro yazarlarından Dario Fo'nun oyunu 'Yüzsüz', Mezopotamya Kültür Merkezi'nin (MKM) tiyatro grubu olan Teatra Jiyana Nû tarafından 'Bêrû' adıyla sahnelenecekti. Gazete Duvar'ın haberine göre İBB'nin günler öncesi duyurusunu yaptığı oyun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
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