Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları şu şekilde:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü atandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mustafa Özaşık getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Bensiz ve spor müşavirliğine Abdullah Öztürk getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu görevinden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Ayşegül Özkan getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ferhat Türkoğlu atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel görevinden alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Menduh Dinler getirildi, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Anbar atandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Burak Aykan getirildi.
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı.
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